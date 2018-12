Người đàn ông vô gia cư bị đánh hội đồng tới chết

Sáng 31/8, nhà chức trách thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho hay đang tạm giữ 6 nghi phạm để điều tra nghi vấn liên quan cái chết của người đàn ông chưa xác định được danh tính.

Theo xác minh, khuya ngày 29/8 anh Phạm Văn Lâm (32 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) trên đường đi làm trở về nhà đã bắt gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm ở ghế đá ven đường. Thương tình, anh Lâm hỏi chuyện rồi đưa về nhà nghỉ ngơi, ăn uống.

Tại nhà, chị Hải (vợ anh Lâm) thấy vị khách lạ có biểu hiện bất thường nên ra hiệu cho chồng. Lúc này người đàn ông bất ngờ dùng tuốc-nơ-vít thủ sẵn tấn công anh Lâm bị thương nhẹ. Hai vợ chồng Lâm chạy ra ngoài kêu cứu.

Nghe tri hô, ông Hoàn láng giềng chạy qua cũng bị người đàn ông này gây thương tích ở vùng bụng. Khi bỏ chạy trên quốc lộ 1A, ông ta tấn công hai người khác và sau một cây số đã bị người dân chặn lại, đánh hội đồng.

Cảnh sát địa phương sau đó vãn hồi trật tự, người đàn ông được chuyển ra bệnh viện ở Thanh Hóa cấp cứu, song đã tử vong.

Quốc lộ 1A khu vực phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Phương Linh.

Trong ngày 30/8, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhà chức trách thị xã Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân. "Chưa xác định được danh tính, nơi cư trú của người đàn ông", một cán bộ công an nói.

Vụ án tiếp tục được làm rõ.

Hải Bình