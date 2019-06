Người đàn ông dùng nhân viên massage bẫy giám đốc ở miền Tây

Công an An Giang ngày 20/6 đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Đại Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2017, Nghĩa đặt vấn đề mua chiếc xe Land Rover của một cơ sở y tế ở An Giang theo dạng thanh lý. Hai bên thỏa thuận, nếu ông ta mua được ôtô sẽ cho giám đốc trung tâm này 100 - 200 triệu đồng.

Người đứng đầu trung tâm sau đó làm thủ tục đề nghị được bán đấu giá chiếc xe và được UBND An Giang chấp thuận. Ông này cũng đã nhậu và nhận của Nghĩa 400 triệu đồng gọi là "tiền giúp đỡ".

Tháng 11/2017, Nghĩa chủ động đưa một cô gái 22 tuổi, làm nhân viên massage đến căn hộ của giám đốc ở TP Long Xuyên ăn nhậu. Gã giới thiệu cô này là gái quê và sắp xếp cho hai người quan hệ tình dục với giá 10 triệu đồng rồi dùng điện thoại quay phim lại.

Đầu tháng 3/2018, sau khi trúng đấu giá ôtô với số tiền 1,2 tỷ đồng, ông ta đòi giám đốc trả lại 400 triệu đồng đưa trước đó, và 50 triệu đồng đã "mua" người đàn ông ở Sài Gòn khỏi tham gia cuộc đấu giá.

Nam giám đốc không đủ tiền trả nên Nghĩa dùng các video sex đã quay để khống chế, buộc viết giấy cầm ôtô riêng cho mình với giá 350 triệu đồng. Khi kẻ cưỡng đoạt tài sản vừa lái xe đi, nạn nhân báo công an.

Theo Công an An Giang, giám đốc nhận 400 triệu đồng để làm thủ tục cho Nghĩa được mua đấu giá ôtô, còn quan hệ tình dục với gái massage tại nhà riêng nên chưa có căn cứ để xử lý hình sự. Nghi can cũng khai đưa tiền để mua xe, chứ không phải đưa hối lộ.

Xét thấy những hành vi của giám đốc vi phạm đạo đức người cán bộ lãnh đạo, đảng viên, Công an An Giang đã gửi thông báo đến Sở Y tế tỉnh. Mới đây, Sở Y tế An Giang đã cách chức Bí thư Chi bộ và giám đốc trung tâm đối với ông này.

