Người đàn ông bị đâm gục sau va quẹt giao thông ở Sài Gòn

Xô xát sau va chạm trên đường, nhóm thanh niên lao vào ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong ngay trên xe.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Hà Quế.

Ngày 22/4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) trích xuất các camera an ninh tại khu vực giao lộ trên quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, truy tìm nghi can gây án mạng rạng sáng hôm trước.

Theo thông tin ban đầu, anh Kiều Ngọc Minh (35 tuổi) chạy xe máy chở Lâm Văn Thiệt (33 tuổi, quê Ninh Thuận) đi nhậu cùng một số bạn. Đến gần giao lộ Đường 40 và Tỉnh lộ 10, xe anh Minh bị đôi nam nữ từ phía sau vượt lên va trúng. Hai bên xảy ra cự cãi, Thiệt nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Tuy nhiên, một lúc sau xuất hiện hai thanh niên cầm hung khí bất ngờ tấn công Minh và Thiệt. Chạy đến trước số nhà 1137 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, hai người dừng xe chống trả. Minh bị đối thủ đâm trúng nách khiến máu chảy xối xả, tử vong ngay trên xe.

Hai thanh niên bỏ chạy ngay sau đó.

Sơn Hoà