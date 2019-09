Người đàn bà mạo danh cảnh sát kinh tế lừa 400 triệu đồng

Cao Thị Thành Vinh, 36 tuổi, nói dối công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế, có thể "chạy việc" vào cơ quan nhà nước ở Nghệ An.

Công an Nghệ An cho biết, Cao Thị Thành Vinh là nhân viên của phòng tổ chức hành chính (Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ). Với việc mạo danh và dùng tên giả là Linh, đầu năm 2019, Vinh nhận 235 triệu đồng của người đàn ông ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhờ xin cho con gái vào làm việc tại nhà khách Công an tỉnh.

Ngày 8/5, Vinh nhận thêm 5 triệu đồng từ người đàn ông này thì bị cảnh sát bắt quả tang. Vinh khai không có khả năng xin việc nhưng mạo danh để lừa đảo. Trong thời gian được tại ngoại để phục vụ điều tra, Vinh bỏ trốn.

Bị can Vinh tại cơ quan điều tra.

Cuối tháng 7, Vinh bị bắt khi trở về địa phương. Tại cơ quan điều tra, người đàn bà này khai năm 2018 đã thực hiện ba vụ lừa đảo khác với cùng thủ đoạn. Trong số này, Vinh nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của một phụ nữ ở huyện Hưng Nguyên với lời hứa xin việc ở Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ.

Cảnh sát xác định, Vinh đã lừa 4 người với số tiền hơn 400 triệu đồng.