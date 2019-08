Người chồng gây trọng tội với vợ

Phạm Minh Học (ở Quảng Nam) đâm vợ nhiều nhát khi bị từ chối đoàn tụ, nạn nhân phải vờ chết để hắn bỏ đi.

Suốt phiên xét xử mở tại TAND Quảng Nam vào chiều 16/8, Phạm Minh Học (24 tuổi, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ) liên tục nói rất ân hận vì đã gây trọng tội với vợ, giờ phải trả giá.

"Bị cáo ham chơi, không chăm sóc vợ con và bất đồng quan về quan điểm nên xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo mong muốn vợ quay về sống chung nhưng bị từ chối nên bực tức", Học khai.

Bị cáo Phạm Minh Học. Ảnh: Sơn Thủy.

Năm 2016, Học và chị Phạm Hồng Thu My (24 tuổi, xã Tam Thăng) tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn. Hai người có một đứa con, sống chung cùng bố mẹ chồng.

Có gia đình nhưng Học thường xuyên ăn chơi, không lo chăm sóc vợ con. Gia đình thường xuyên lục đục về việc này. Tháng 9/2018, chị My không chịu được tính ham chơi của chồng đã lấy lý do để thuận tiện cai sữa cho con nên về nhà bố mẹ ruột ở. Học và bố mẹ nhiều lần đến nhà gặp vợ khuyên bảo về nhưng My không đồng ý.

Chiều 17/11/2018, mang theo con dao, Học đến trường mầm non chờ vợ tan giờ làm. Khi chị My dừng xe nói chuyện theo yêu cầu, Học vặn hỏi: "Sao mi không về nhà". Người vợ trả lời: "Có gì thì về nhà rồi nói chuyện, con đang đợi ở nhà". Học tiếp tục đề nghị chị My về nhà gặp cha mẹ mình nói chuyện nhưng bị khước từ.

Thấy thái độ cương quyết của vợ, Học bực tức đạp ngã và và vung dao. Để tránh thêm những nhát chém khác, My vờ chết nằm im bất động. Khi chồng rời đi, chị gọi điện thoại cầu cứu anh ruột. Nhà chức trách kết luận chị My bị thương tật 34%.

Nhận định hành vi của Học thể hiện tính chất côn đồ, cố ý giết người, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cố ý tước đoạt tính mạng của vợ mình, đại diện VKS đề nghị phạt 14 đến 16 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, chị My xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về chăm sóc con. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Học 10 năm tù.