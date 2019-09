Người cho vay nặng lãi bị khởi tố

Hà TĩnhTrần Văn Huy (35 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) cho khách vay 950 triệu đồng, thu lãi 4 triệu đồng mỗi ngày.

Ngày 28/9, Huy bị Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2019, Huy mở cơ sở cho vay nặng lãi tại nhà riêng ở xã Vượng Lộc, cho vay với lãi suất 146% một năm. Khách hàng vay một triệu đồng tiền gốc, mỗi ngày phải trả 4.000 đồng tiền lãi. Mức lãi trên cao gấp 5 lần tối đa trong giao dịch dân sự.

Trong các khách hàng, Huy cho một người phụ nữ 38 tuổi ở thành phố Hà Tĩnh vay 950 triệu đồng. Từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019, Huy buộc khách hàng phải 1,8 tỷ đồng cả tiền lãi và gốc.

Huy bị cảnh sát điều tra sau khi có đơn tố cáo của người phụ nữ này.