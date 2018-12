Người cha hơn 3 năm tìm công lý cho nữ du học sinh bị tấn công

Theo luật sư Đinh Văn Quế (nguyên Chánh toà Hình sự TAND Tối cao), Khoản 1 Điều 111 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ là phạm tội Hiếp dâm. Tuy nhiên, cấu thành tội phạm của tội Hiếp dâm là cấu thành hình thức. Chỉ cần có ý định giao cấu và dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân... nhằm giao cấu với nạn nhân, là đã phạm tội. Việc nghi can không giao cấu được là vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của kẻ phạm tội, cụ thể là do nạn nhân kháng cự và sự xuất hiện của nhân chứng. Như vậy nghi can thuộc loại "phạm tội chưa đạt".