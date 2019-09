Người cầm đầu nhóm bảo kê ở Thanh Hóa bị bắt

Thanh HóaTrương Phú Cự (62 tuổi, biệt danh Cự "Đen") đứng đằng sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ ở biển Hải Tiến.

Ngày 19/9, ông Cự bị khởi tố, tạm giam ba tháng về tội Chống người thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa còn bắt 10 nghi can khác về tội Huỷ hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, nghi can Cự cầm đầu băng nhóm bảo kê nhà hàng khách sạn, bãi biển, xe điện... ở huyện Hoằng Hoá; thường xuyên kích động gây rối làm mất an ninh trật tự.

Cự 'Đen' bị bắt tại nhà riêng chiều 19/9. Ảnh: Lam Sơn.

Trưa 23/6, tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (khu du lịch Hải Tiến) xảy ra hỗn chiến. Hai nhóm thanh niên dùng thanh sắt, vỏ chai bia, bát đĩa, bàn ghế tấn công nhau khiến ba người bị thương. Khi xe cứu thương đến, một nhóm người đứng chặn đường, không cho di chuyển.

Công an huyện Hoằng Hóa có mặt song không thể vãn hồi trật tự. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó phải điều động hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự đến hiện trường.

Nhà chức trách sau đó phát hiện người tổ chức vụ đánh nhau này là ông Cự.