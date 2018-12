Nghìn cảnh sát bảo vệ 'chảo lửa' Mỹ Đình trong trận bán kết

Chiều 5/12, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cho biết để bảo vệ an ninh trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Indonesia, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 7/12, đơn vị đã huy động 700 cảnh sát cơ động và đặc nhiệm sẵn sàng làm nhiệm vụ cùng hàng trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và Công an quận Nam Từ Liêm.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống cổng từ, máy soi an ninh ngay từ cổng sân Mỹ Đình. Cả trăm cảnh sát đã được giao cắm chốt bảo vệ các cổ động viên của đội Indonesia.

Tại các khán đài B, C, D đều có cảnh sát "soi" các hành vi gây rối trật tự, đánh nhau, ném vật thể lạ xuống sân. Cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với lực lượng an ninh sân vận động kiểm soát vé, giấy mời của khán giả.

Phía ngoài sân vận động, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm được bố trí cùng nhiều lực lượng khác để tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng cấm đường khi xảy ra ùn tắc, quá tải.

Sau trận đấu, các lực lượng này sẽ phối hợp tuần tra để ngăn chặn việc đua xe.

Phương Sơn