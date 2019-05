Nghi vấn thiếu nữ giao gà bị sát hại vì mẹ tham gia buôn ma túy

Giám đốc Công an Điện Biên cho hay mẹ nạn nhân cùng trong đường dây ma túy với nhóm sát hại con gái của bà.

Diễn biến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Sáng 27/5, thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) cho biết cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết) có liên quan đến nhóm thủ phạm gây án với con gái của bà, do cùng tham gia một đường dây ma túy.

Công an Điện Biên cho rằng những việc làm của người mẹ có thể là nguyên nhân khiến nữ sinh bị nhóm người nghiện ma túy lập mưu khống chế, cưỡng bức và sát hại. Nhà chức trách đang củng cố chứng cứ với bà Hiền, không phụ thuộc nghi phạm này có nhận tội hay không.

Tướng Sùng A Hồng trả lời báo giới tại hành lang Quốc hội trong sáng 27/5. Ảnh: Võ Hải.

Hiện, nhiều người liên quan đường dây ma túy nói trên đã bị xử lý. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. "Sau này, nếu có tài liệu chứng cứ, chứng minh cho các hành vi khác, công an sẽ khởi tố bổ sung, nhưng trước mắt sẽ sớm kết thúc điều tra để xét xử nhóm sát hại thiếu nữ giao gà", Giám đốc Công an Điện Biên cho hay.

Trong quá trình điều tra, các nghi phạm nhiều lần thay đổi lời khai. Kết quả điều tra công bố vào tháng 4 xác định: Vì Văn Toán nói với cả nhóm rằng bà Hiền nợ hắn tiền nên nhờ bắt cóc con gái và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền. Toán hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma tuý nên cả nhóm đồng ý.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Phạm Dự.

Kế hoạch được triển khai vào ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán) bằng việc Vương Văn Hùng ra chợ giao dịch mua bán và hẹn con gái bà Hiền mang gà đến nhà mình. Cả nhóm sau đó đã cưỡng bức, sát hại rồi phi tang xác nữ sinh. Ngày 6/2, thi thể thiếu nữ được tìm thấy ở ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Công an Điện Biên khởi tố 8 bị can về các tội Hiếp dâm, Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Người thứ 9 là Bùi Kim Thu (44 tuổi, vợ nghi phạm Bùi Văn Công) bị khởi tố do Che giấu tội phạm.

Võ Hải