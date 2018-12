Nghi can tung tin đồn đổi tiền bị bắt

Ngày 15/12, Tổng Cục an ninh Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Long (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) và nghi can khác ngụ Lâm Đồng. Hai người này cùng quản trị trang mạng do một người ở Mỹ lập ra, tung tin đồn thất thiệt Việt Nam sắp đổi tiền gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan điều tra, Long khai được mời quản trị trang mạng này từ tháng 9. Hàng ngày, anh ta tự sáng tác hoặc dẫn những thông tin bịa đặt về việc Việt Nam sắp đổi tiền, kêu gọi mọi người ra ngân hàng rút tiền để mua vàng, USD. Trang mạng thu hút rất nhiều lượt theo dõi và chia sẻ trên Facebook.

Mục đích của nhóm này được cho nhằm tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, xã hội. Vụ việc đang mở rộng điều tra.

Trước đó, khi xuất hiện tin đồn sắp đổi tiền, Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ thông tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Kiến Tường