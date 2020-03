Nghi can sát hại sư trụ trì bị bắt

Bình Thuận Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, bị bắt chiều 26/3 tại TP HCM, sau ba ngày sát hại sư thầy và một phật tử ở chùa Quảng Ân.

Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Trường Hà.

Tâm là một phật tử ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

"Bước đầu Tâm khai động cơ gây án là cướp tài sản. Nghi can đã lấy 3 điện thoại rồi chạy xe máy vào phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM lẩn trốn", đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, nói với VnExpress.

Theo điều tra, rạng sáng 23/3, gã đột nhập vào chùa Quảng Ân trên địa bàn. Tâm đã lần lượt sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật Tạ Văn Sửu, 58 tuổi, trụ trì chùa) và hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, nấu ăn trong chùa), Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) rồi tẩu thoát.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trường Hà.

Đến 16h, đại đức Thích Nguyên Lộc được phát hiện gục chết trong căn phòng sau chánh điện. Giữa phòng là thi thể Bảo Yến, 19 tuổi. Cạnh đó, mẹ cô gái nằm thoi thóp. Các nạn nhân đều bị thương ở đầu, nhiều vết bầm tím.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định đây là vụ giết người. Xe máy các nạn nhân vẫn còn, tài sản trong chùa không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Những dấu vết cho thấy hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công khi thượng tọa sư thầy đang nằm trên võng dù, sau đó quay sang tấn công hai mẹ con bà Phượng.

Bà Phượng sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Từ lời của nạn nhân cùng với hình ảnh camera thu thập được, Công an Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khoanh vùng và truy bắt nghi can.

Cảnh sát khám nghiệm, tìm dấu vết nghi can ở căn phòng sư thầy bị sát hại. Ảnh: Việt Quốc.

Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đã xuất gia trên 35 năm tại chùa này. Chùa Quảng Ân mới được xây ngay phía trước nhưng ông vẫn ở tại ngôi chùa cũ cách đó khoảng 300 m. Bình thường, thầy Lộc ở cùng một đệ tử. Nhưng tối hôm trước xảy ra án mạng, người này vào TP HCM thăm bệnh.

Việt Quốc