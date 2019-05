Nghi can sát hại 3 người trong gia đình ở Bình Dương bị bắt

Khi bị vây bắt anh ta đã uống thuốc tự tử, đang được cấp cứu dưới sự giám sát đặc biệt của cảnh sát.

Khuya 24/4, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an Bình Dương bắt Trần Trọng Luận (34 tuổi) - nghi can sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại 8 tuổi ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

"Anh ta ở gần gia đình các nạn nhân. Khi bị vây bắt, người này đã uống thuốc tự tử. Bước đầu xác định vụ án do một mình hắn gây ra, nghi do mâu thuẫn từ trước", nguồn tin cho VnExpress biết. Đến 3h sáng nay, cảnh sát vẫn khám nghiệm hiện trường, nhà nghi can và nhiều nơi khác để thu thập chứng cứ.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, mã tấu, cạy mái tôn đột nhập nhà bà Cúc. Thấy chủ nhà thức giấc, hắn chém tử vong rồi tiếp tục sát hại hai người còn lại.

Gây án xong Luận về nhà tắm, đi vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về uống thuốc tự tử.

Cảnh sát thu giữ tang vật tại khu đất cách hiện trường nửa km. Ảnh: Phước Tuấn.

Sáng hôm qua, ba người được phát hiện tử vong trong căn nhà tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên) với nhiều vết chém, đồ đạc xáo trộn. Thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, cô con gái út ở hành lang, còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

Bà Cúc bán tạp hoá, căn nhà hình chữ L nằm sát sông Đồng Nai, cổng và hàng rào sắt cao hơn 1,5 m, xung quanh có nhiều nhà dân. Thường ngày có khá đông công nhân công trình ở gần đó đến mua hàng.

Cục cảnh sát Hình sự ngay sau đó tham gia cùng Công an Bình Dương điều tra vụ án do tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ đã lên kế hoạch thực hiện tội ác từ trước. Hắn cột dây kẽm khoá cửa ngoài nhiều phòng trọ gần nhà nạn nhân. Sau khi sát hại bà Cúc và hai người thân, kẻ gây án đã khoá cửa bên ngoài rồi vội vàng tẩu thoát mà không khóa cửa cổng. Một số mẫu vật, dấu vết của hung thủ được thu giữ tại hiện trường và khoảng đất trống cách đó 500 m.

Hung thủ giết 3 người để lại nhiều dấu vết tại hiện trường Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Video: Phước Tuấn - Nguyệt Triều.

Quốc Thắng - Phước Tuấn