Nghi can sát hại 3 người thân ở Sài Gòn vì 'mẹ mắng'

Tín khai bị mẹ và dì la mắng vì đi chơi về khuya, hắn tìm dao sát hại hai người cùng bà ngoại.

Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 3/5, Công an quận Bình Tân (TP HCM) lấy lời khai Trương Tín (29 tuổi) - nghi can sát hại bà ngoại Lê Thị Điểu (77 tuổi), mẹ Nguyễn Thị Ngọc Thuý (56 tuổi) và dì ruột Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi). Anh ta dương tính với chất ma túy.

Tỏ ra tỉnh táo và bình thản khi làm việc với cảnh sát, Tín thừa nhận hành vi, cho biết, đêm qua sau khi sử dụng ma tuý đá hắn về nhà trong con hẻm đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông). Bị mẹ mắng vì về trễ, người dì cũng lớn tiếng nạt nộ, hắn tức tối điên cuồng đập phá đồ đạc.

Theo điều tra, thấy Tín không bình tĩnh, cả nhà im lặng và nhẹ nhàng can ngăn, đem giấu các vật sắc nhọn như dao kéo đi chỗ khác. Tiếp tục khuyên con bình tĩnh không được, cha Tín chạy đến công an trình báo nhờ can thiệp. Ở nhà, Tín lùng sục tìm được con dao chạy lên lầu sát hại mẹ, dì ruột và bà ngoại.

Người dì khác của Tín sợ hãi, kéo đứa cháu nhỏ trốn vào tủ quần áo. Sau một lúc tìm kiếm không thấy hai người này, Tín cầm dao, lấy xe máy bỏ đi. Khi cảnh sát và người cha về đến nhà, phát hiện 3 thi thể nạn nhân. Ngay trong đêm Tín bị bắt.

3 phụ nữ trong gia đình ở Sài Gòn bị sát hại Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Video: Văn Điệp.

Nhà Tín ở đối diện khu đất trống vắng vẻ, trời mưa và đã rất khuya nên những người trong xóm không hay biết sự việc. Gia đình các nạn nhân được đánh giá sống ôn hòa với hàng xóm. Tín từng đi cai nghiện và trở về nhà được một thời gian. Anh ta không có biểu hiện bất thường trừ một lần mang dao đi quanh xóm khiến nhiều người sợ hãi.

Chính quyền điạ phương được cho là đã yêu cầu đưa Tín đi cai nghiện nhưng gia đình bảo lãnh cho anh ta được ở nhà.

Quốc Thắng