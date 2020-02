Nghi can đốt xác chủ nợ bị bắt

Hải PhòngSau khi giết chủ nợ, Tuấn được cho đã đốt xác phi tang trong thùng phuy rồi trốn lên Sơn La.

Ngày 23/2, Công an Hải Phòng cho hay cơ quan điều tra đã bắt được nghi can Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, trú ở xã Lê Lợi, huyện An Dương) tại tỉnh Sơn La.

Tuấn bị cáo buộc đã chém chết anh Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) khi anh này đến nhà đòi nợ, sau đó dọn hiện trường, lấy hết tài sản trong người nạn nhân. Nghi can xóa dấu vết bằng cách cho xác nạn nhân vào thùng phuy đốt xác phía sau nhà, trước khi bỏ trốn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường lúc 23h ngày 22/2. Ảnh: Giang Chinh

Chiều 22/2, nhận được tin báo về án mạng, công an huyện An Dương, Phòng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ (Công an Hải Phòng) đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thấp chứng cứ, tổ chức truy bắt Tuấn ngay trong đêm. Từ các nguồn tin, lực lượng chức năng xác định hung thủ đã bỏ trốn lên tỉnh Sơn La.

Được sự hỗ trợ của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng Hải Phòng bắt giữ Tuấn khi nghi can vừa xuống xe, đang tìm đường lẩn trốn vào sáng nay 23/2.

Nhà chức trách tiếp tục làm rõ vụ án.