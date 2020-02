Nghi can cố thủ ở TP HCM bị bắt

Đồng NaiTrần Duy Chinh, 49 tuổi, nghi can cố thủ trong nhà ở quận 10, TP HCM ba hôm trước, bị bắt tại khu rừng ở huyện Tân Phú, trưa 2/2.

Trần Duy Chinh Ảnh: Công an TP HCM.

"Quá trình vây bắt Chinh nổ nhiều phát súng vào các trinh sát nhưng không ai bị thương. Cảnh sát thu giữ khẩu súng quân dụng, nhiều viên đạn và một quả lựu đạn trong người nghi can", đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ Chinh.

Ngày 30/1, Chinh bị Công an TP HCM kiểm tra trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, khi tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Gã bất ngờ cầm vật màu đen giống súng ngắn đe dọa, sau đó chạy vào nhà mẹ trong hẻm nhỏ cạnh ngân hàng cố thủ.

Cảnh sát đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực. Nhưng do thông thuộc địa hình, ông ta theo lối khác bỏ trốn.

Kiểm tra nơi ở của Chinh, cảnh sát phát hiện nhiều dao, hung khí tự chế. Nghi can có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang bị Công an tỉnh Nam Định điều tra về một số hành vi.

Phước Tuấn