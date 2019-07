Chờ khi cụ bà đi ngủ, Tường đã xâm hại tình dục đứa trẻ 8 tuổi ngay tại nhà của nạn nhân.

Ngày 23/7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Mai Văn Tường (16 tuổi) để điều tra cáo buộc Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, buổi trưa cuối tháng 6, Tường sang nhà hàng xóm chơi. Trong lúc gia chủ đi vắng, chỉ có bé gái 8 tuổi ở nhà cùng bà nội, Tường nảy sinh ý định hiếp dâm.

Hành vi của Tường bị người chị họ của nạn nhân tới nhà bắt gặp...

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra.