Nghi án hai mẹ con bạo hành bố vì mâu thuẫn đất đai

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Phan Huy Việt cùng mẹ và bạn gái để điều tra việc bố anh ta bị tẩm xăng.

Khoảng 18h ngày 10/6, người dân thôn An Lộc (xã Thạch Châu) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Phan Văn Tý vội chạy đến thì thấy người ông ướt đẫm xăng. Cậu con trai Phan Văn Việt cầm can xăng đứng bên cạnh. Anh Bắc lao vào can ngăn thì bị Việt dùng một dụng cụ bắn lửa vào người khiến bị bỏng phải đi cấp cứu.

Đuổi xong những người ngăn cản, Việt tiếp tục tưới xăng lên người bố rồi xòe lửa. Lực lượng chức năng kịp thời đến giải cứu, đưa ông Tý đi bệnh viện. Tại hiện trường, cảnh sát thu một số hung khí tự chế và dây xích sắt.

Nhà chức trách cho hay, ông Tý cùng vợ con mới chuyển về quê sinh sống vào đầu năm 2016 sau vài chục năm làm ăn tại miền Tây. Do tranh chấp tài sản, ông Tý được chia ngôi nhà đang ở cùng một mảnh vườn khiến vợ và con trai không hài lòng và liên tục có hành vi bạo hành.

Theo cảnh sát, mẹ và bạn gái được cho là đã giúp sức hỗ trợ Việt trong việc tưới xăng đốt ông Tý.