Nam thanh niên vờ mua vàng để cướp ở Bình Dương

Nghi can Phan Hữu Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

Chiều 7/5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phan Hữu Thành (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Sáng cùng ngày, Thành đến tiệm kim hoàn tại ngã ba chợ Đông Đô ở thị xã Thuận An vờ vào hỏi mua vàng. Gã bảo nhân viên tiệm cho xem hai sợi dây chuyền, bất ngờ giật một sợi trị giá hơn 30 triệu đồng rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Người của tiệm vàng lao theo níu xe khiến hắn loạng choạng. Nghe tiếng tri hô, anh Đặng Thanh Nhàn sống gần đó cùng một số tài xế xe ôm công nghệ chạy đến khống chế tên cướp.

Nguyệt Triều