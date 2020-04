Nam chuyên viên làm lộ dự thảo văn bản mật

Thừa Thiên - HuếNguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, chuyên viên tại UBND Huế) bị phạt 18 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật và thông tin bí mật nhà nước, ngày 4/4.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 26/3, Hùng đã dùng mạng xã hội gửi hình ảnh văn bản dự thảo (chưa được phê duyệt) của UBND TP Huế về chỉ đạo một số biện pháp phòng chống Covid-19 ra bên ngoài.

Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ văn bản này.

Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh; Bùi Hùng

Hôm nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp Công an thành phố Huế lập biên bản vi phạm hành chính Hùng với tổng số tiền 18 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.

Trước đó, ngày 31/3, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt 10 triệu đồng đối với một người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Võ Thạnh