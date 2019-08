Manh mối phá án thảm sát ở Sài Gòn

Con chó Bécgiê liên tục tấn công cảnh sát khi họ phá cửa vào căn nhà ở quận Bình Tân, song kẻ sát hại 5 người trong gia đình này lại có thể thoát.

Căn nhà cấp bốn rộng 7m cũng là xưởng gò hàn của vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, quê Thanh Hoá) trong hẻm Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, có dấu hiệu bất thường ngày 15/2/2018 (30 Tết). Mọi hôm, vợ chồng ông Chinh, 3 đứa con nhỏ và các công nhân vẫn thường xuyên ra vào nhưng giờ đóng cửa im lìm nhiều ngày.

Nhóm bảo vệ khu phố gọi mãi nhưng chỉ có tiếng chó sủa, mùi tử khí nồng nặc. Phá cổng vào trong, họ phát hiện thi thể bà Mai Thị Hồng (vợ ông Chinh) trên ghế sofa ở phòng khách với nhiều vết đâm, sàn nhà vương máu.

Cảnh sát đánh thuốc mê, mang chú chó Becgie khỏi hiện trường. Ảnh: Quốc Thắng.

Hàng chục cảnh sát thuộc các đội nghiệp vụ của Công an TP HCM có mặt ngay sau đó. Tuy nhiên, họ không thể vào trong nhà - nghi còn người thân của bà Hồng gặp nạn, bởi con chó Becgie lồng lộn tấn công. Cảnh sát cơ động (Đội cảnh khuyển) phải đánh thuốc mê chú chó, lực lượng chức năng mới có thể vào.

"Chúng tôi lên lầu, quẹo phải vào phòng thấy 3 đứa nhỏ đã chết, người đầy máu. Anh em ai cũng lặng người. Tại phòng bên trái, thi thể ông Chinh cũng có nhiều vết đâm", thiếu tá Lê Văn Hải (Đội phó điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM) kể.

Vụ án gây chấn động dư luận khi nhà nhà đang trong không khí vui vẻ chờ đón giao thừa. Hơn 100 cảnh sát tinh nhuệ nhất của Công an TP HCM vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hai con dao hung thủ dùng gây án, dấu vân tay, mớ bông gòn dính máu, chai rửa vết thương; đồ đạc trong nhà, tủ, két sắt có dấu hiệu bị lục lọi; xe máy của ông Chinh không còn...

Lực lượng chức năng đặc biệt chú ý đến chi tiết hung thủ ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh nhưng trong khoảng thời gian các nạn nhân bị giết và trước khi phát hiện sự việc hàng xóm không hề nghe tiếng chó sủa. Mặt khác, để ra tay sát hại 5 người một lúc, hung thủ chỉ có thể là người quen nên gia đình nạn nhân không đề phòng. Chỉ người quen nên con chó Becgie mới không phản ứng khi hung thủ vào nhà gây án. Động cơ có thể là do trả thù, cướp tài sản.

Bông gòn và vết máu của hung thủ để lại hiện trường xác định hắn bị thương. Theo đó, một mũi trinh sát rà soát toàn bộ các trung tâm y tế, bệnh viện trong thành phố tìm người đến điều trị vết thương.

Người nhà ông Chinh tại phiên xét xử Nguyễn Hữu Tình tháng 7/2018. Ảnh: Kỳ Hoa.

Khoanh vùng được đối tượng, cơ quan điều tra rà soát các mối quan hệ làm ăn của vợ chồng ông Chinh. Lần cuối cùng mọi người thấy họ là 3 ngày trước - khi tổ chức tiệc tất niên cho nhóm thợ về quê Thanh Hóa ăn Tết. Cảnh sát phối hợp công an địa phương điều tra, lấy lời khai những người này và dần loại khỏi nghi vấn.

Riêng công nhân Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000 - 18 tuổi, 15 ngày) thường trú tại ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chưa thể liên hệ. Điện thoại của anh ta đến 23h ngày 30 Tết đột nhiên "ngoài vùng phủ sóng". Lúc này, Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) cũng xác nhận sáng 12/2/208 (27 Tết) có người vào băng bó vết thương, nói là bị té xe.

"Tình là nghi can số một", thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM) xác định. Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất 3 tỉnh miền Tây truy bắt, đồng thời phối hợp các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh... chặn tại các cửa khẩu biên giới đề phòng nghi phạm trốn qua Campuchia.

Đến sáng Mùng 1 Tết, Tình bị phát hiện đang ăn uống ở nhà bạn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tay bị thương. Hắn bị khống chế ngay sau nhưng tỏ ra khá bình thản, chỉ có nhóm bạn là không khỏi ngỡ ngàng.

Nguyễn Hữu Tình lúc nghe tuyên án tử hình. Ảnh: Kỳ Hoa.

Nguyễn Hữu Tình xin làm tại xưởng của ông Chinh từ tháng 8/2017, lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn ở. Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game nên bà Mai Thị Hồng định cho nghỉ việc.

Tình khai, tối 27 Tết khi các nhân viên khác đã về quê, Tình nghe vợ chồng ông Chinh nói mình "lười, ngủ nhiều" nên rất tức giận. Đến rạng sáng hôm sau, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà gây tiếng động lớn, bị bà Hồng la mắng. Hắn lập tức lấy dao đâm bà chủ nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy xuống phòng khách thì gục chết. Ông Chinh chạy từ phòng ngủ ra cũng bị hắn đâm tới tấp. Ba người con 13, 11 và 6 tuổi của chủ nhà cũng bị kẻ làm công sát hại.

Tình sau đó cố gắng mở két của ông Chinh để lấy tiền nhưng không được. Trước khi bỏ trốn hắn lấy điện thoại, laptop, nữ trang và xe máy của nạn nhân, tổng giá trị 18,5 triệu đồng.

Tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tình bị tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

