Lừa trúng thưởng iPhone X

Hà TĩnhTrịnh Minh Hiếu và Nguyễn Quốc Anh lừa gửi tin nhắn trúng thưởng iPhone X tới bé gái 13 tuổi, yêu cầu chuyển 35 triệu đồng để nhận quà.

Ngày 13/11, Hiếu và Quốc Anh (17 tuổi, cùng trú huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Cả hai học sinh của một trường THPT ở huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Theo điều tra, đầu tháng 8, Hiếu và Quốc Anh lập tài khoản Facebook Pham Huyen Trang, gửi tin vào tin nhắn Facebook của bé gái 13 tuổi ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) thông báo đã trúng thưởng iPhone X trị giá 30 triệu đồng, yêu cầu gửi tiền "đặt cọc" để nhận quà.

Tin lời, bé gái đã lấy mật khẩu tài khoản internet banking của mẹ, sau đó nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 35 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do Hiếu và Quốc Anh cung cấp. Nộp tiền nhưng không thấy quà về, bé gái biết bị lừa nên báo cho gia đình.

Từ trình báo của nạn nhân, sau hơn 3 tháng điều tra, công an huyện Can Lộc lần ra hành tung của Hiếu và Quốc Anh hôm 10/11. Hai nghi can khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau tạo tài khoản Facebook ảo để lừa đảo.