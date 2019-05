Loại thông tin nào được đóng dấu mật?

Bộ Công Thương đề xuất giá điện, giá xăng dầu khi chưa công bố nằm trong danh mục thông tin mật song nhiều cử tri không tán thành.

Bộ Công Thương mới đây đề xuất, báo cáo điều hành kinh doanh, phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu và giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin mật. Bộ này giải thích theo quy định hiện hành giá cả một số mặt hàng trọng yếu chưa công bố được phép đóng dấu mật. Do đó khi chưa công bố là mật, còn sau khi công bố thì công khai, trong đó có giá điện, giá xăng dầu.

Vài ngày sau thông tin trên, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội hôm 4/5, một số cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình cho rằng việc đóng dấu mật vào phương án giá điện khi chưa công bố "sẽ chặn đường giám sát giá điện của người dân", trái ngược với nguyên tắc giá cả của các mặt hàng được công khai.

Ngoài phương án giá điện, danh sách chấm thẩm định các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 cũng nằm trong danh mục mật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Viện dẫn Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết, các loại chỉ số về giá cả và phương án chỉ đạo về giá, điều chỉnh giá chưa công bố và Danh sách chấm thẩm định các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 (nhóm "các tài liệu liên quan kỳ thi trung học phổ thông quốc gia") thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật (được quy định tại Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11) và Thông tư 11/2017/TT-BCA cùng do Bộ Công an ban hành.

Theo Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, căn cứ tính chất quan trọng của nội dung tin, mức độ nguy hại nếu bị tiết lộ, các tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được chia làm ba mức độ tuyệt mật, tối mật và mật. Danh mục bí mật nhà nước thuộc độ Mật do người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ trưởng Công an quyết định. Mỗi bộ ngành đều có danh mục bí mật nhà nước và được Bộ Công an ban hành.

Tuyệt mật

- Chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; các loại vũ khí, phương tiện có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước.

- Các chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố. Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật.

- Mật mã quốc gia.

- Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián cho Chính phủ quy định.

- Số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố; kế hoạch phát hành tiền; phương án, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố; khu vực, địa điểm cấm; tin, tài liệu khác mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật...

Tối mật

- Các cuộc đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa nước ta với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác chưa công bố.

- Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tối mật.

- Tổ chức hoạt động, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang nhân dân, công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo...

- Bản đồ quân sự; vị trí và trị số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải văn.

- Số lượng tiền in, phát hành; phương án giá các mặt hàng chiến lược thuộc Nhà nước quản lý chưa công bố...

- Công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ mà Nhà nước chưa công bố.

- Kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong việc phát triển và bảo vệ đất nước không công bố hoặc chưa công bố...

Mật

Những gì nằm ngoài phạm vi quy định trên thì thuộc độ mật. Danh mục bí mật nhà nước thuộc độ mật do người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ trưởng Công an quyết định.