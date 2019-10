Linh mục trình báo bị mất trộm hơn một tỷ đồng

Bình ĐịnhLinh mục tại nhà thờ An Mỹ, huyện Phù Mỹ trình báo kẻ gian cạy tủ trộm 42.300 USD cùng tiền mặt và sổ tiết kiệm.

Theo đơn trình báo, tối 15/10, linh mục Nguyễn Xuân Thuyên ra ngoài có việc riêng, khi về nhà thờ thì phát hiện cửa tủ bị cạy phá. Nhiều tài sản bị mất gồm: 42.300 USD (khoảng 976 triệu), 43 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 160 triệu đồng.

Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra, trung tá Đặng Thanh Lộc, Phó công an huyện Phù Mỹ cho biết.

Nhà thờ An Mỹ được cha Anrê Đinh Duy Toàn xây dựng năm 2006 trên nền nhà thờ cũ. Giáo họ biệt lập An Mỹ gồm khoảng 100 gia đình. Cha Antôn Pađua Nguyễn Xuân Thuyên được bổ nhiệm làm Quản nhiệm nhà thờ và giáo họ từ tháng 6 năm nay.