Lập fanpage mạo danh công an

Quảng BìnhBùi Văn Hùng lập fanpage mang tên "141 Quảng Bình", giả là kênh thông tin của lực lượng phản ứng nhanh, cơ động 141 Công an Quảng Bình.

Ngày 14/1, Công an Quảng Bình cho hay Hùng (26 tuổi, trú xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) có thể bị phạt hành chính hơn 12 triệu đồng về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân, theo điều 5 Nghị định số 72/2013 và điều 18 Luật An ninh mạng năm 2018. Hồ sơ xử lý Hùng đã hoàn tất.

Tại cơ quan công an, Hùng khai lập fanpage mang tên "141 Quảng Bình" nhằm giả mạo lực lượng phản ứng nhanh, cơ động 141 của Công an Quảng Bình. Hùng cho đăng nhiều hình ảnh, video hoạt động của lực lượng 141QB và công an các địa phương ở Quảng Bình. Trang này cũng đăng tải một số vụ tai nạn giao thông.

Khi fanpage này có đông lượng người theo dõi, Hùng sẽ đổi tên để phục vụ hoạt động kinh doanh online.