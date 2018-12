Làm nhục hàng xóm bằng trò phản cảm, 3 mẹ con vướng lao lý

Sáng sớm ngày 29/10/2014, chị Thanh khi đạp xe qua cổng nhà bà Đàm Thị Thư (56 tuổi, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã to tiếng chửi đổng. Bà Thư lao ra lời qua tiếng lại. Khoảng 9h30 thấy chị Thanh tiếp tục đi qua, bà kéo xe, chửi tục tĩu.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, hai con dâu của bà Thư là Nguyễn Thị Tám (26 tuổi) và Đàm Thị Thúy An (24 tuổi) thấy mẹ chồng to tiếng cũng chạy ra giúp sức. Tám túm tóc chị Thanh dí xuống đường. An giữ chân và cùng mẹ chồng cấu véo, tụt quần người phụ nữ. Do có nhiều người can ngăn, nạn nhân mới kéo được quần lên.

Bà Thư chạy vào trong nhà lấy mồi rơm chuẩn bị sẵn, châm lửa định dí vào vùng đùi non của Thanh nhưng bị tắt do trời mưa. Không từ bỏ ý định, bà sai con lấy mồi lửa khác và lần này khiến quần chị Thanh cháy xém một khoảng.

Với sự can ngăn của nhiều người, chị Thanh vùng chạy thoát vào một nhà dân gần đó song vẫn tiếp tục chửi lại. Mẹ con bà Thư đuổi theo. Tám dùng gạch định đập vào đầu Thanh nhưng không trúng vì bị em trai nạn nhân ngăn cản. Chị Thanh sau đó cũng dùng thanh gỗ luồn qua khe cổng vụt trúng vào Tám.

Bà Thư, Tám và An bị VKSND huyện Sóc Sơn truy tố về tội Làm nhục người khác.

Phiên phúc thẩm xét xử mẹ con bà Thư do TAND Hà Nội mở ngày 12-13/4.

Tại phiên xét xử sơ thẩm do TAND huyện Sóc Sơn mở ngày 9/10/2015, bị cáo Thư nói do bị chị Thanh chửi nhiều quá nên tức giận. Bị cáo cầm mồi rơm ra dọa song không tụt quần hay có dã tâm đốt vùng kín dù nói rất tục tĩu về việc này. Các con không can dự vào việc này. Bị cáo từ chối bồi thường cho nạn nhân.

Hai con dâu của bà Thư cũng khai giống mẹ. 16 nhân chứng thì kể lại sự việc giống cáo trạng truy tố.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác; gây mất trật tự trị an địa phương, gây hoang mang phẫn nộ... Các bị cáo phạm tội với tính chất đồng phạm giản đơn không phải có tổ chức. Tuy nhiên, nạn nhân cũng có một phần lỗi. Nguyên nhân mâu thuẫn khiến hai bên xúc phạm nhau bắt nguồn từ tranh chấp đất đai chưa được giải quyết.

Tòa sơ thẩm khép tội 3 mẹ con vào hành vi Làm nhục người khác, tuyên phạt bà Thư án 15 tháng tù, Tám 9 tháng và An 6 tháng tù. Tòa tuyên buộc ba mẹ con bồi thường cho bị hại gần 20 triệu đồng tiền tổn thất về vật chất, tinh thần.

Cho rằng bị oan, cả ba mẹ con bà Thư kháng cáo. Trong tháng 3, TAND Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm song phải hoãn do thiếu nhân chứng. Ngày 12-13/4, phiên xử tiếp tục được mở, tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX cho rằng lời khai nhân chứng không thống nhất nên trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

* Tên bị hại đã thay đổi

>> Xem thêm: Người đàn bà lột quần áo 'tình địch' cười khi nhận án

Bảo Hà