Khởi tố vụ án sập giàn giáo xây dựng vùi lấp 8 công nhân

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang điều tra lỗi vi phạm quy định về xây dựng trong vụ án sập giàn giáo cây xăng ở xã Bắc Sơn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Giang Chinh

Đại tá Đỗ Quang Trung (Trưởng công an huyện An Dương, Công an Hải Phòng) cho biết, vụ án được khởi tố theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015 - tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nhà chức trách, Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân thuê đất tại xã Bắc Sơn với mục đích được cấp phép là xây dựng khu dịch vụ, thương mại. Do xây trái phép thêm trạm bán xăng dầu có diện tích chừng 400 m2, công ty bị chính quyền yêu cầu dừng thi công song không chấp hành.

Ngày 8/8, Công ty Minh Tân cố tình đưa người và phương tiện đến đổ bê tông mái phần mái của trạm xăng dầu. Giàn giáo từ độ cao chừng 6 m đã đổ sập khiến một người lao động bị chết, 7 người bị thương. 10 công nhân khác thoát nạn. Sáng 9/8, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy.

Theo ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện An Dương, Công ty Minh Tân cũng đã cam kết nhận trách nhiệm trước gia đình 8 nạn nhân và trước pháp luật.