Khởi tố vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu ở miền Tây

Sau 3 ngày khám xét kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở Sóc Trăng, Công an Đăk Nông khởi tố vụ án, điều tra vi phạm.

Kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị khám xét suốt 3 ngày. Ảnh: Bảo An.

Chiều 3/6, Công an tỉnh Đăk Nông khởi tố vụ án liên quan đến việc khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng (Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng). Đây là chuyên án của Công an Đăk Nông phối hợp Bộ Công an điều tra.

Ở miền Tây, ông Trịnh Sướng được biết đến là đại gia có hệ thống kinh doanh xăng dầu ở Sóc Trăng. Thời gian gần đây, ông còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và có hàng hóa lưu kho tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đăk Nông.

Tối 30/5, hàng chục cảnh sát thuộc ban chuyên án đến khám xét kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng dưới sự hỗ trợ của Công an Sóc Trăng. Việc khám xét kéo dài đến rạng sáng 2/6. Sau khi xe của cảnh sát đồng loạt đi khỏi, mọi hoạt động tại kho xăng dầu trở lại bình thường.

Công ty TNHH Mỹ Hưng thành lập từ tháng 3/1996, có gần 20 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ thể hiện là 60 tỷ đồng, có một thành viên.

Hồi giữa năm 2015, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

Hoàng Hạnh