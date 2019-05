Khởi tố nghi can đâm 5 học sinh tiểu học

Kẻ cầm dao xông vào trường Tiểu học Đồng Lương đâm chết một nam sinh và làm 5 người khác bị thương.

Tối 4/5, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, chiều nay Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội Giết người.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nguyên nhân án mạng chưa được nhà chức trách công bố cụ thể.

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn.

Khoảng 8h45 ngày 3/5, Minh cầm dao nhọn đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương. Sau khi vào trường, Minh lên tầng hai xông vào lớp 5A đâm gục em Lê Hữu Phước. Trên đường tẩu thoát, kẻ này đâm tiếp 4 học sinh và một nữ giáo viên.

Được đưa đi cấp cứu nhưng bé Phước tử vong trước khi tới bệnh viện. Hiện 5 nạn nhân bị thương đã ổn định sức khoẻ.

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh sau khi gây án vượt tường rào bỏ trốn. Hơn một giờ truy xét, cảnh sát bắt giữ Minh khi anh ta đang lẩn trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc, cách hiện trường hơn 4 km

Ngôi trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo công an, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nghi can âm tính với chất ma túy. Do đó xác định, kẻ gây án bị ngáo đá như đồn đoán là chưa có cơ sở.

Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh, khu chính (nơi xảy ra án mạng) có 10 lớp với hơn 230 em. Khu trường 6 dãy nhà nằm trên một con đường nhỏ ở thôn Quên, xã Đồng Lương. Trường được bao quanh bởi tường rào xây và một phần được rào thép gai. Thời điểm xảy ra vụ án, trong trường có 17 giáo viên và bảo vệ song không kịp can ngăn.

Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương Lê Thiên Quang nhận định "nhiều khả năng kẻ thủ ác vượt tường rào vì trong giờ học cổng trường khoá và có bảo vệ canh giữ".