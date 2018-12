Khởi tố điều tra vụ bắn chết Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Nghi phạm chào hỏi mọi người trước khi bắn Bí thư và Chủ tịch HĐND Yên Bái

Trong cuộc họp báo lúc 15h ngày 18/8, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu cho hay do nghi phạm Đỗ Cường Minh (Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh) và hai nạn nhân Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh uỷ), Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND tỉnh) đã chết nên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, tối cùng ngày, nguồn tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái xác nhận, đơn vị vẫn quyết định khởi tố vụ án với tội danh giết người để điều tra việc Bí thư tỉnh và Chủ tịch HĐND bị bắn tử vong tại nơi làm việc.

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên việc khởi tố vụ án là có căn cứ. Tuy nhiên, vụ án đã xác định được nghi phạm và người này đã chết nên theo Luật tố tụng hình sự sau khi điều tra ra nguyên nhân gây án, nhà chức trách sẽ phải đình chỉ vụ án.

Luật sư Vũ Tiến Vinh cho hay nếu nghi can là người duy nhất mà đã chết thì không khởi tố vụ án. Trường hợp phát hiện người liên quan thì vẫn tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ án.

Theo cơ quan chức năng, 8h ngày 18/8, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy bàn hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng cuối năm và một số nội dung khác. Nhiều lãnh đạo tỉnh đã đi làm từ sớm để chuẩn bị cho kỳ họp.

Không phải thành phần tham dự song Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh có mặt tại đây. Khoảng 7h, ông Minh vào phòng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường (ở tầng 2), dùng súng K59 bắn ông Cường nhiều phát.

Ông Minh đi sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn cách khoảng 150 m và tiếp tục nổ súng. Khi hai nạn nhân bất tỉnh do trúng nhiều phát đạn, nghi can đã bắn vào đầu tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Ít phút sau, lãnh đạo tỉnh nhận được tin, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng đưa 3 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Chiều cùng ngày, Bí thư Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn và nghi can Minh đều đã tử vong.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu, khám nghiệm hiện trường cho thấy, trong phòng làm việc của mỗi nạn nhân có dấu vết của 4 viên đạn. Khẩu súng K59 thu được trong tình trạng hết đạn. Đây là súng quân dụng được trang bị cho ông Minh.

“Súng K59 tiếng nổ không lớn, lại trong phòng kín nên không nhiều người nghe thấy. Quá trình di chuyển giữa hai phòng, một số người làm việc ở Tỉnh ủy còn nhìn thấy nghi can Minh và chào hỏi bình thường", ông Chiêu thông tin.

Nhóm phóng viên