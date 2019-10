Khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ trong vụ án sửa điểm thi

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung tội Nhận hối lộbị can Lò Văn Huynh (phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) và khởi tố, bắt tạm giam bà Lò Thị Trường (người có con được nâng điểm) về tội Đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) do ông Yến đã thay đổi lời khai trong quá trình xét xử vừa qua gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Trước đó, trong bốn ngày xét xử (15-18/10), bị cáo Huynh khai trước kỳ thi được một số người quen nhờ nâng điểm cho các thí sinh. Ông Huynh nhận của bà Trường 300 triệu đồng song ngày 24/7/2018 đã trả lại. Ông cũng nhận 200 triệu đồng của hai người khác song cũng trả lại sau đó.

Trước tòa, các phụ huynh đều khai "chỉ nhờ xem điểm" thì thực tế cơ quan điều tra xác định 8 bị cáo đã nâng điểm cho 44 thí sinh tại môn thi trắc nghiệm và Ngữ văn tự luận. Trong số này, người được tăng nhiều nhất tới 26,55 điểm cho ba môn, điểm thực tế môn Toán là 0, Vật Lý 0,25 điểm, Tiếng Anh 0,2 điểm.

Trong 31 phụ huynh, người trung gian được hỏi tại tòa, duy nhất bà Trường thừa nhận có đưa 300 triệu đồng "tiền uống nước" để cảm ơn bị cáo Huynh vào sau kỳ thi. Tuy nhiên, bà Trường khai chỉ nhờ xem nhưng thấy con được nâng điểm mới đến cảm ơn. Những người còn lại đều nói không "hứa hẹn vật chất gì" khi nhờ vả.

Trưa 18/11, sau bốn ngày xét xử, TAND tỉnh Sơn La quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra lại.

Từ ngày 15/10, TAND tỉnh Sơn La xét xử 8 bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (hiệu phó trường THPT Tô Hiệu).