Kho hàng lậu shisha bị triệt phá

Đà NẵngCông an kiểm tra hành chính nhà Trần Thị Mỹ Trang (37 tuổi, ở quận Thanh Khê), phát hiện hơn 1.000 bao thuốc shisha.

Trưa 12/11, trong căn nhà của Trang, Đội cảnh sát kinh tế quận Thanh Khê và công an phường Hoà Khê phát hiện nhiều dụng cụ và thuốc shisha được giấu trong các thùng giấy ghi xuất xứ nước ngoài.

Lô hàng shisha có nguồn gốc Trung Quốc. Ảnh: N.T.

Qua kiểm đếm, nhà chức trách ghi nhận có 77 bộ dây hút shisha, 5 bộ lò đốt than shisha hiệu Hot Plate, 95 hộp than đốt shisha hiệu Coco Faya (mùi vị dừa), 39 bình shisha hiệu Hookah, 113 chén sứ để than đốt, 27 bộ thân bình shisha, 300 cái dĩa bình shisha loại rời, 7 cái dĩa bình shisha loại nguyên hộp...

Tất cả hàng hoá đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ.

Trang khai nhận vừa nhập lô hàng Shisha từ Trung Quốc để bán dịp Tết sắp đến. Ngoài bỏ mối cho các tụ điểm vũ trường, quán bar, cơ sở này còn bán lẻ.

"Hàng hoá nếu không có hoá đơn, chứng từ thì là hàng lậu và sẽ bị tịch thu. Nếu có hoá đơn chứng từ sẽ xử phạt về vi phạm nhãn mác", thượng tá Trần Văn Tám (Trưởng công an quận Thanh Khê) nói và cho biết shisha chưa có tên trong danh mục hàng cấm.