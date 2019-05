Kẻ vùi xác anh họ dưới đống cây bị khởi tố

Sau khi giết anh họ, Kế cầm dao chạy bộ chừng một cây số tới cứa cổ một phụ nữ sống đơn thân.

Ngày 27/5, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Ngày 11/5, Kế từ Hà Nội về quê ở Nghệ An thăm người thân. Hôm sau, Kế tới thăm nhà anh họ là Hồ Đăng Hội (50 tuổi) ở xã Quỳnh Bảng và xảy ra to tiếng khi trò chuyện. Sau khi đâm chết anh Hội, Kế thi thể ra cổng, lấy thân cây ngô và bạt phủ lên.

Kế cầm dao chạy tiếp tới nhà bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi) cách đó chừng một cây số và cứa một nhát vào cổ bà này. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, công an xã và người dân chạy tới khống chế Kế.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân Hội.

Theo chính quyền xã, bà Hảo đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ gây án của bị can Kế.