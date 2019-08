Kẻ nghiện ma túy giả danh đội trưởng cảnh sát hình sự

Vũ Anh Tuấn (34 tuổi) cưỡng đoạt điện thoại của 6 học sinh với lý do phục vụ việc phá án tại Nghệ An.

Sau 4 tháng gây án, Tuấn bị Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bắt khi đang trốn tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 20/8, Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đã khởi tố Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, để có tiền mua ma túy, trong tháng 4 Tuấn đi từ nhà tại huyện Đô Lương tới thị trấn huyện Tân Kỳ để gây án. Tuấn tiếp cận một nhóm học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên vừa tan học và tự xưng là đội trưởng cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, đang điều vụ vụ án các em học sinh tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép ma túy.

6 em học sinh bị Tuấn yêu cầu giao nộp 6 điện thoại di động cá nhân để phục vụ công tác phá án, sau vài ngày sẽ trả lại. Các điện thoại này đều phải tắt nguồn và ghi lại mật khẩu màn hình.

Tuấn sau đó trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định, giá trị tài sản trong vụ án này khoảng 15 triệu đồng. Tuấn từng có hai tiền án trộm cắp tài sản và lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.