Kẻ giết người tình ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt tại miền Tây

Sau khi đoạt mạng người tình kém 10 tuổi, Tuất vượt hơn 100 km, đến Long An làm phụ hồ, trốn truy nã.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an Long An bắt Trần Văn Tuất (46 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Thúy Phượng.

Theo điều tra, Tuất và người phụ nữ 36 tuổi có quan hệ tình cảm, thuê phòng trọ ở huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) sống chung như vợ chồng.

Hôm 21/4, hai người xảy ra cự cãi, Tuất cầm dao đuổi khiến người tình sợ hãi tông cửa chạy sang quán nhậu gần đó trốn. Dù được những người dân gần đó can ngăn, nghi phạm vẫn lao vào đâm chết nhân tình rồi bỏ trốn.

Kẻ giết người sau đó vượt hơn 100 km đến TP Tân An (Long An) lẩn trốn, làm nghề phụ hồ kiếm sống.

Trước đó, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án Giết người, truy nã Tuất.

Thúy Phượng