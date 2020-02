Kẻ giết người khi gạ tình thất bại lãnh án 99 năm tù

MỹHung thủ gây án dưới tán cây rậm rạp để tránh bị phát hiện nhưng lại vô tình giúp bảo quản chứng cứ kết tội trên thi thể.

Thi thể được người dân tìm thấy gần một bìa rừng tại thành phố Anchorage, bang Alaska vào sáng ngày 8/8/1996. Trong bán kính 5 m quanh đó, quần áo và đồ đạc của nạn nhân bị vứt tung khắp nơi, dấu hiệu cho thấy tại đây đã diễn ra cuộc vật lộn dữ dội.

Khi tới nơi, chuyên viên khám nghiệm hiện trường để ý thấy rằng thi thể còn khá nguyên vẹn và ít bị phân hủy do nằm dưới tán cây rậm và được bảo vệ khỏi tác động của ánh mặt trời. Khu vực này cũng khô ráo, không có mưa trong vài ngày qua, nhiệt độ vừa đủ trong khoảng 10-25 độ C. Quan trọng nhất, thi thể chưa bị ai chạm vào từ lúc được phát hiện.

Với những điều kiện trên, chuyên viên quyết định thực hiện kỹ thuật lấy dấu vân ẩn trên da nạn nhân bằng hơi keo siêu dính, vốn chỉ được dùng để lấy dấu vân tay trên bề mặt như kính hoặc kim loại.

Sau khi dựng lều quây kín thi thể, chuyên viên dùng súng thổi hơi nóng thổi lượng lớn keo siêu dính vào trong lều. Hơi keo sẽ dính vào lớp dầu do bàn tay hoặc vân tay người khác để lại trên da thi thể, làm chúng lộ rõ và có thể được chụp lại làm bằng chứng. Bằng cách này, chuyên viên phát hiện trên đùi trái nạn nhân có in hằn dấu lòng bàn tay.

Hơi keo siêu dính làm nổi lên dấu vết trên đùi trái nạn nhân. Ảnh: Filmrise.

Ngoài dấu lòng bàn tay, chuyên viên khám nghiệm còn tìm thấy vết cắn trên ngực trái và dấu vết tinh trùng trong thi thể. Như vậy, chuyên viên nhận định nạn nhân đã bị tấn công tình dục. Ngoài ra, thân trên thi thể còn có vết giày in hằn lên trên nhưng không đủ rõ để làm bằng chứng. Chuyên viên cũng thu thập được hơn 30 sợi tóc dài bị mắc lại trên những tán cây mọc thấp phía trên thi thể.

Trong khi chờ kết quả giám định chứng cứ tìm được, cảnh sát bắt tay vào xác định lai lịch nạn nhân. Vì nạn nhân bị đánh đập dã man tới chết, cảnh sát không thể dựa vào dung mạo để nhận dạng và chỉ biết rẳng người chết là người bản địa tại Alaska, tuổi 30-40. Cảnh sát đối chiếu những thông tin trên với danh sách những người bị báo mất tích trong khu vực nhưng không tìm được người trùng khớp.

Ít lâu sau, cảnh sát nhận được kết quả giám định. Đầu tiên, dấu vết tinh trùng trên người nạn nhân quá ít nên không thể lấy mẫu ADN của nghi phạm.

Những sợi tóc mắc tại cành cây được xác định là tóc đen, thẳng, dài 45-50 cm, thuộc chủng người Á hoặc người bản địa Alaska. Tuy nhiên, chuyên viên giám định kết luận đây không phải tóc của nạn nhân và rất có thể là tóc của hung thủ bị mắc vào trong lúc giằng co. Ngoài ra, chuyên viên giám định còn phát hiện số tóc này đã được nhuộm màu cam, nhưng màu nhuộm không đều.

Từ đây, điều tra viên nhận định nghi phạm là nam giới, có tóc đen dài tới thắt lưng, màu cam trên tóc không đều.

Tiếp theo, kết luận giám định cũng cho thấy nồng độ cồn trong máu nạn nhân gấp ba lần so với giới hạn cho phép lái xe, chứng tỏ nạn nhân đã say rượu khi gặp nạn. Dựa vào tình tiết này, cảnh sát đi hỏi các quán bar gần đó để tìm manh mối và trích xuất camera an ninh của những nơi này.

Sau khi xem hàng tiếng video, cảnh sát phát hiện vào 21h34 ngày xảy ra án mạng, có một người phụ nữ mặc áo kẻ ca-rô như chiếc áo được tìm thấy tại hiện trường xuất hiện bên ngoài một quán bar. Trong video, người này khoác tay người đàn ông để tóc đen dài tới thắt lưng. Tuy vậy, hai người quay lưng về ống kính nên cảnh sát không thể nhìn rõ mặt.

Người phụ nữ (trái) mặc áo kẻ ca-rô giống như chiếc áo được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Filmrise.

Điều tra viên mang ảnh chụp hai người tới gặp chủ quán bar và được cho biết người phụ nữ là khách quen của quán, tên Martha Hansen, người bản địa Alaska.

Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết Martha 48 tuổi, đã ly hôn, mẹ của 6 người con và khi ấy đang thất nghiệp. Martha đã được con cái báo mất tích hai ngày sau ngày phát hiện thi thể, nên cảnh sát mới không thể tìm ra kết quả trùng khớp trong kho dữ liệu.

Theo lời khai của chủ quán và khách hàng, Martha tối hôm đó đã phải ra về sau 5 phút ngồi trong quán vì quá say và bị nhân viên từ chối phục vụ. Tuy vậy, không ai nhìn thấy người đàn ông có ngoại hình như trong video vì kẻ này chưa bao giờ bước vào trong quán bar.

Bế tắc, cảnh sát cung cấp ảnh nạn nhân và thông tin cho báo chí để kêu gọi sự trợ giúp của người dân. Ít lâu sau, một phụ nữ cho biết khoảng một tuần sau vụ giết người, bạn mình trong lúc say xỉn có buột miệng thú nhận giết người. Khi được hỏi gây án ra sao, người đàn ông này giơ hai tay lên làm động tác bóp cổ hoặc đánh đập. Ban đầu, người phụ nữ cho rằng anh bạn kia bị say nên không để ý. Tên người này là Evans Lee Curtis, 22 tuổi.

Qua điều tra, cảnh sát thấy Evans cũng có mái tóc đen dài phù hợp với nghi phạm trong video. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện Evans là bạn của con gái Martha và thậm chí từng được mời tới ăn tối tại nhà của nạn nhân vài tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Sau khi được mời tới đồn cảnh sát, Evans phủ nhận có dính líu tới vụ giết người và lập tức đòi được gặp luật sư.

Thái độ bất hợp tác của Evans khiến cảnh sát cho rằng đã tìm được hung thủ và ra lệnh bắt giữ. Evans nói không phải là người duy nhất tại thành phố Anchorage có tóc dài nhưng cảnh sát thấy rằng mái tóc của Evans cũng được nhuộm và có nhiều phần loang đỏ cam như số tóc tìm thấy tại hiện trường.

Mái tóc dài của Evans có màu loang đỏ cam như số tóc tại hiện trường. Ảnh: Filmrise.

Cảnh sát tiếp tục đối chiếu lòng bàn tay của Evans với vết hằn tìm thấy trên đùi trái nạn nhân. Kết quả cho thấy lòng bàn tay trái của Evans có cùng đường hằn dưới ngón giữa và ngón trỏ với dấu vết tại hiện trường. Như vậy, cảnh sát cho rằng đã có thể chứng minh Evans đã đụng chạm vào nạn nhân trong buổi tối xảy ra vụ án mạng.

Để chắc chắn hơn nữa, cảnh sát cho chuyên viên giám định đôi giày Evans đã đi vào thời điểm bị bắt. Bằng kính phóng đại, chuyên viên phát hiện phần lỗ trên bề mặt đế giày có một số giọt máu nhỏ. Sau khi lấy mẫu và đưa đi giám định, chuyên viên phát hiện máu này thuộc về nạn nhân.

Lúc này, người phụ nữ từng báo tin cho cảnh sát tiếp tục cung cấp chiếc quần dính máu mà Evans bỏ lại tại nhà mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu trên quần có ADN trùng khớp với nạn nhân.

Với những chứng cứ trên, công tố viên khởi tố Evans về tội giết người. Vị này cáo buộc khi bước ra khỏi quán bar, Martha tình cờ bắt gặp Evans nên hai người khoác tay nhau để đi tới quán khác. Nhưng Evans đã đưa nạn nhân tới chỗ hoang vắng và rủ quan hệ. Khi bị nạn nhân phản ứng, Evans đã ra tay tấn công.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Evans nhận tội Giết người nhưng nói không nhớ đã gây án vì quá say.

Sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vụ án và hành vi hiếp dâm trước đó của Evans, thẩm phán phụ trách tuyên phạt hắn ta 99 năm tù.

Quốc Đạt (Theo Filmrise, Findacase, Findagrave)