Kẻ đoạt mạng chủ nhà cướp đôi hoa tai bị khởi tố

Ông lão trọng thương bất lực nhìn vợ thiệt mạng dưới tay bạn nhậu

Ngày 6/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố, tạm giam Vi Văn Thắng (23 tuổi, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về tội Giết người và Cướp tài sản. Nghi can Thắng sau một tuần điều trị vết thương do tự cứa cổ đã được bệnh viện giao cho cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, chiều 28/5, Thắng đến nhà ông Sầm Văn Dần (61 tuổi, trú cùng thôn) và được mời uống rượu. Sau chầu nhậu, ông Dần nằm nghỉ và khi nghe tiếng la thất thanh, bừng tỉnh thấy Thắng đang cầm dao tấn công vợ mình là Vi Thị Loan (63 tuổi).

Lao vào cứu vợ, ông Dần bị Thắng truy sát, rút dao đâm thủng cơ hoàng, rách gan... Ôm vết thương đau đớn, ông lão hơn 60 tuổi lết ra ngõ hơn 100m kêu cứu.

"Thắng sau khi gây án đã gỡ đôi khuyên tai bằng vàng của bà Loan, bán được hơn 3,2 triệu đồng", một cán bộ điều tra nói.

Ngày 29/6, Thắng trốn tại nhà người thân ở xã Tiền Phong (huyện Quế Phong) và khi biết đang bị bao vây đã dùng dao cứa 3 nhát vào cổ. Cảnh sát có mặt kịp thời, đưa nghi can đi cấp cứu.

Thắng đang ly thân, nghiện ma túy đã 3 năm nay.

Hải Bình