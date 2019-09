Kẻ cưỡng bức bé gái 10 tuổi bị phạt tù chung thân

Hà NộiNguyễn Trọng Trình (31 tuổi) bị cáo buộc dùng vũ lực để xâm hại bé 10 tuổi tại vườn chuối vắng người.

Hôm nay trong phiên tòa xét xử kín tại TAND Hà Nội, Trình bị tuyên án tù chung thân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Trình không thừa nhận cáo buộc. Ảnh: Việt Dũng

Theo tòa, Trình không thừa nhận hành vi gây ra song tài liệu hồ sơ và lời khai của nạn nhân xác định trưa 24/2 trên đường về sau khi bán thịt lợn, Trình gặp bé gái đi bộ ở gần khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) nên nảy sinh ý định xấu.

Trình nói dối là người quen của bố cháu bé để dụ lên xe đưa về nhà. Sau quãng đường chừng 5 km, Trình đưa nạn nhân tới vườn chuối vắng người, bịt miệng, bẻ tay để thực hiện bằng được hành vi đồi bại.

Hành vi hiếp dâm của Trình khiến nạn nhân bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương vùng kín; tổn hại sức khỏe là 9%. Bé gái bị sang chấn tâm lý khiến phải điều trị tại Văn phòng tư vấn và trị liệu tâm lý trẻ em thuộc Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Trình có tiền án 7 năm tù về tội Cướp tài sản, ra tù tháng 4/2013. Theo tòa, bị cáo từng phạm tội nghiêm trọng, mới được xoá án tích chưa đầy một năm lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần cách ly vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng giáo dục; đồng thời là bài học cảnh tỉnh cho những người có ý định phạm tội tương tự đối với trẻ em.

Ban đầu, Trình bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng Trình có hành vi hiếp dâm nên khiếu nại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội rút hồ sơ từ Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng và khởi tố Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.