Kẻ bán ma túy thủ nhiều súng đạn khi đi giao hàng

Bị cảnh sát Nghệ An bao vây, Công chống trả quyết liệt hòng thoát thân, song bất thành.

Ngày 8/6, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt giam Dềnh Chá Công (44 tuổi, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán ma túy.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 7/6 tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn), cảnh sát có vũ trang đã bao vây Công khi đang trên đường đi giao dịch ma túy cho đối tác. Công đã chống trả quyết liệt, song cuối cùng bị khống chế.

Khám hiện trường và nơi ở, nhà chức trách thu 200 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng (trong đó có một khẩu CKC), 21 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan.

Bị can Công và tang vật tại công an Kỳ Sơn.

Theo cơ quan điều tra, hơn một tháng trước, hai kẻ mua ma túy của Công đã bị bắt. Cảnh sát làm rõ, Công thường một mình vượt đường tiểu ngạch qua Lào mua ma túy đưa về Kỳ Sơn tập kết tại lán để bán cho đối tác.

Vụ án đang được mở rộng.