Hơn 7.300 lọ mỹ phẩm giấu trong căn hộ chung cư

Ngày 17/12, lực lượng an ninh kinh tế (Công an Nghệ An) phối hợp với Cục quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra một căn hộ chung cư tại phường Quang Trung (TP Vinh) nghi chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc Công an kiểm đếm hàng trăm thùng mỹ phẩm. Video: Đức Vũ.

Nhà chức trách phát hiện hàng trăm thùng giấy chứa các lọ kem xả tóc, sữa rửa mặt và sản phẩm chăm sóc da. Tổng cộng khoảng vài tấn.

Chủ lô hàng là Đinh Tiến Hoàng (34 tuổi) không xuất trình được hóa đơn về nguồn gốc lô hàng. Hiếu khai kho chứa hơn 7.300 chai, lọ mỹ phẩm, giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Hàng trăm thùng giấy được đóng đầy các chai, lọ mỹ phẩm. Ảnh: Đức Vũ.

Ngày 18/12, nhà chức trách đã hoàn kiểm đếm để thu giữ tang vật. Số lượng chính xác lô hàng chưa được công bố.

Đức Vũ - Văn Hải