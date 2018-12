Hoang báo tin bắt cóc trẻ em để lừa công an tới giải quyết ẩu đả

Trao đổi với VnExpress, chiều 18/4, trung tá Lê Công Khánh, Trưởng Công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam), cho biết sau khi lấy lời khai, nhà chức trách đã không tạm giữ Nguyễn Đăng Huân và Nguyễn Hoàn Vũ (cùng 32 tuổi, trú TP Hội An), tuy nhiên sắp tới hai người này có thể bị xử phạt về hành vi hoang báo và đánh nhau.

Theo điều tra, cách đây 2 năm, trong một trận đá bóng, anh Huân khiến Vũ bị thương nhẹ ở chân. Vũ sau đó nảy sinh “thù vặt”, nhiều lần định tìm đánh anh Huân nhưng chưa được. Tháng 9/2015, Vũ tìm đến nhà trẻ nơi con trai 3 tuổi của anh Huân đang gửi để đánh cháu bé này.

Chờ cơ hội đến sáng 18/4, thấy anh Huân đi mua đồ ăn sáng cho con, Vũ điều khiển xe máy tông thẳng vào nhưng anh này tránh được. Sau cú tông, Vũ ngã xuống đường, chấn thương nhẹ song nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trưởng.

“Lúc lấy lời khai, cảnh sát cũng không ngờ Vũ lại thù dai đến như vậy. Sau khi bị tông trượt, anh Huân chưa nhận ra Vũ, tưởng ai đó nên đuổi theo để hỏi rõ”, trung tá Thành nói và cho hay, hai người này rượt đuổi và xô xát nhau qua nhiều tuyến phố. Đến địa bàn phường Minh An, anh Huân giữ được Vũ, hai bên tiếp tục giằng co.

Một lúc sau, anh Huận gọi 3 cuộc điện thoại tới công an phường. Hai cuộc thứ nhất đều dập máy trước khi có người trả lời. Đến cuộc thứ 3, anh Huân báo có vụ bắt cóc trẻ em. Công an phường Minh An lập tức được điều động, tuy nhiên hiện trường lúc này chỉ có hai người đàn ông đang giằng co cùng hàng chục người dân hiếu kỳ đứng xem.

“Anh Huân khai mục đích hoang báo nhằm nhờ công an đến can thiệp mâu thuẫn, làm rõ việc anh Vũ vô cớ tông xe”, Trưởng công an phường nói.

Theo nhà chức trách, Vũ có biểu hiện trầm cảm. Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, không hiểu đầu đuôi sự việc nên sau đó tung tin đồn bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận ở Hội An.

Tiến Hùng

