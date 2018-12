Hình phạt tàn khốc của nhóm tín dụng đen lớn nhất nước

Nhóm tín dụng đen lớn nhất nước bị triệt phá

Ngày 7/12, đại tá Khương Duy Oanh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị đang phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh thành cả nước điều tra mở rộng vụ án Công ty Nam Long hoạt động tín dụng đen.

7 nghi can trong đường dây tín dụng đen đang bị tạm giam tại Thanh Hoá. Ảnh: C.A.

Kết quả điều tra xác định, giữa năm 2017, Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, quận 1, TP. HCM) và Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, quận 10) mở Công ty Nam Long để hoạt động tín dụng đen. Công ty có trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho song không đăng ký kinh doanh.

Nam Long chuyên kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong 41 và 51 ngày. Với trả góp 41 ngày, mỗi hôm người vay phải trả tiền gốc và lãi trên 3% tổng số tiền vay, hợp đồng 51 ngày là 2,5%. Nam Long còn có hợp đồng "lãi đứng" với mức lãi 15-30%/ngày dành cho người vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.

Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn, cung cấp nguồn tiền, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy. 50% lợi nhuận dùng để cho vay tiếp, phần còn lại Thành và Thắng chia nhau.

Đại diện ban chuyên án cho hay, công ty này có 26 chi nhánh, lập "chân rết" ở 63 tỉnh thành. Mỗi chi nhánh phụ trách 2-5 tỉnh do một người làm quản lý. Ngoài tiền lương, công ty chi tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khác cho cả quản lý và nhân viên.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm trên dùng pháp nhân là Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam do Thành đăng ký kinh doanh từ 7/2017. Song công ty này đã dừng hoạt động và không có chức năng kinh doanh tài chính, không kê khai thuế.

Công ty Nam Long tuyển dụng nhân sự rất rầm rộ trên mạng xã hội, hứa hẹn trả lương cao nhắm vào các thanh niên tuổi 18-30.

Những hình phạt như thời trung cổ

Băng nhóm của Thành xây dựng, ban hành các quy định quản lý nhân viên khắt khe nhằm khống chế cấp dưới. Cụ thể, nếu nhân viên phá hợp đồng phải bồi thường 100 triệu đồng, phải tự chặt ngón tay, huỷ hoại bản thân, bị lãnh đạo công ty "đánh đòn, sa thải"...

Ban chuyên án đánh giá, Công ty tài chính Nam Long được tổ chức rất chuyên nghiệp với bộ máy gồm nhóm kế toán, nhóm quản lý nhân sự, nhóm tư vấn chăm sóc khách hàng, nhóm thu hồi nợ... Nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới các tình huống ứng xử. Trong đó có việc nếu bị khách hàng tấn công thì không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn vu khống, đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Bộ Công an thưởng nóng cho 4 đơn vị trong Ban chuyên án. Ảnh: Lê Hoàng.

Quy chế bằng văn bản không quy định dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế Nam Long luôn sẵn sàng áp dụng các "biện pháp mạnh tay". Chúng sẵn sàng gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết. Cụ thể, ông Trần ở thành phố Cà Mau vay 1,3 tỷ đồng, do chậm trả lãi đã bị nhóm này cho người đến gây rối, đe doạ khiến công an phải can thiệp.

Chị Triệu ở Lạng Sơn vay 100 triệu nhưng chỉ chậm trả 10 triệu đồng đã bị xiết nợ bằng cách đến nhà bắt hết hơn 40 con lợn, dê. Ông Điền ở Khánh Hoà vay 700 triệu đồng trong 10 ngày song chỉ thực nhận 500 triệu đồng và phải nộp thêm 7 triệu đồng tiền phí ngoài hợp đồng. Ông phải chịu lãi suất là 1.043%/năm, tương đương hơn 28.500 đồng một triệu, mỗi ngày với một triệu đồng.

Ngoài số lãi nói trên, nhân viên Nam Long còn được chỉ đạo thu thêm phí 3-5 triệu đồng ngoài hợp đồng cho vay, xin hỗ trợ đi lại... Do đó, số tiền thực tế khách hàng phải trả cao hơn nhiều lần so với khoản vay ban đầu. Nam Long sử dụng 70 tài khoản ở nhiều ngân hàng để chia nhỏ các nguồn tiền. Tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đến thời điểm bị triệt phá lên đến hơn 510 tỷ đồng.

Đường dây tín dụng đen có quy mô lớn nhất này được phát hiện khi ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một thanh niên bị đa chấn thương, sức khỏe nguy kịch. Khi biết bệnh nhân tử vong, người đưa đi cấp cứu đã bỏ chạy. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), nhân viên thu hồi nợ của Công ty Nam Long.

Khoảng tháng 7, anh Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về chi nhánh và còn cầm cố thêm một chiếc xe máy lấy 20 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Giám đốc Thành sau đó chỉ đạo đàn em khống chế Minh đưa về trụ sở tại Hà Nội, tổ chức họp "kỷ luật". Nhóm này đưa ra một bát cơm và một bát chất thải, bắt anh Minh chọn 10 lần. Mỗi lần nếu nạn nhân bò đến bát cơm liền bị hành hạ, đánh đập.

Sau 4 tháng điều tra, công an đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 9 người bị khởi tố, trong đó 7 người đã bị bắt, hai trường hợp còn lại đang bị truy nã.