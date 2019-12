hiệu phó Đại học Kinh Bắc bị bắt

Hà NộiBà Nguyễn Thị Minh Châu (61 tuổi, Hiệu phó Đại học Kinh Bắc) bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra lệnh khởi tố bị can, tạm giam, khám xét với bà Châu theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài vị trí Phó Hiệu trưởng, bà Châu còn là Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo của Đại học Kinh Bắc.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó một ngày, nhà chức trách đã khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.