Hàng chục người bị phong toả tài sản vì liên quan Alibaba

TP HCMGần 20 người là giám đốc các chi nhánh, công ty con của Địa ốc Aliababa, và cả cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện bị phong toả tài sản.

Nguyễn Thái Luyện làm việc với cảnh sát. Ảnh: PC03.

Ngày 30/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC03) Công an TP HCM bổ sung danh sách cần phong toả tài sản, nhằm tránh việc tẩu tán tài sản liên quan vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thực hiện. Cơ quan điều tra cũng truy nguồn gốc, ngăn chặn việc sang nhượng hàng loạt nhà đất, xe... có thể do các bị can nhờ người đứng tên.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra trong quá trình phối hợp công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, điều tra hành vi của anh em Luyện và những người liên quan. Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập nhiều người, trong đó có vợ của Luyện để lấy lời khai.

Công an TP HCM cũng đưa ra lời kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba, các cá nhân liên quan hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo của Luyện và đồng phạm. "Hiện đã có hơn 1.000 người đến trình báo. Chúng tôi tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân", đại diện PC03 cho biết.

Nguyễn Thái Luyện làm việc với cảnh sát hôm 18/9. Ảnh: Công an cung cấp.

Luyện bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập các công ty thành viên lên đến hơn 2.600 nhân viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án "ma", bao gồm 29 dự án tại Đồng Nai; 9 cái tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 cái tại Bình Thuận. Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án.

Sau khi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6 Công ty Alibaba đã ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu được 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, anh em Luyện đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Trong hai ngày 18 và 19/9, Công an TP HCM phải sử dụng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng, liên quan đến hành vi sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Quốc Thắng