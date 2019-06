Hai trung tá công an vụ giang hồ vây ôtô bị đình chỉ công tác

Công an Đồng Nai sẽ làm rõ vi phạm, đề xuất xử lý đối với hai trung tá Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường.

Ngày 21/6, Công an Đồng Nai cho biết đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với trung tá Đinh Tú Anh (38 tuổi, Đội trưởng Cảnh sát trật tự) và trung tá Nguyễn Quang Trường (42 tuổi, Đội phó Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) do liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an.

"Động thái này để làm rõ vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành công an đối với hai cán bộ", đại diện Công an Đồng Nai nói và cho biết đến nay đã xác định 10 nghi can liên quan đến vụ án Gây rối trật tự công cộng.

Giang hồ vây xe chở hai trung tá Công an Đồng Nai hôm 12/6. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, ngày 12/6, trung tá Tú Anh và Quang Trường cùng Phạm Văn Hiền đi ăn trưa tại nhà hàng Lam Viên (Biên Hòa). Trong lúc tính tiền thì Hiền xảy ra xô xát với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, chủ doanh nghiệp xây dựng) khiến bạn Lương bị thương ở đầu.

Lương gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang "36", quê Thanh Hóa) đến giải quyết mâu thuẫn. Đại ca giang hồ đã huy động hàng chục thanh niên xăm trổ kéo đến chặn ôtô chở nhóm Hiền, trong đó có trung tá Anh và Trường. Yêu cầu bốn người trong ôtô ra ngoài "nói chuyện" không được, Giang chỉ đạo đàn em bao vây, đâm thủng bánh xe.

Sau đó, khi lãnh đạo Công an TP Biên Hoà có mặt giải quyết, nhóm giang hồ mới rút đi. Sự việc gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ.

Sau hơn một tuần điều tra, dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, bắt giữ Lương, Giang và hai đàn em của đại ca giang hồ.

Cảnh sát khám xét nhà người gọi giang hồ vây xe chở Công an Đồng Nai Cảnh sát khám xét nhà người gọi giang hồ vây ôtô chở Công an Đồng Nai tối 20/6.

Phước Tuấn