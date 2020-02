Hai tên cướp giật túi xách của du khách

Đà NẵngTrần Văn Tiến và Lê Văn Hưng (32 tuổi, cùng trú Quảng Nam) chạy xe Exciter trên đường phố, thấy du khách sơ hở là giật túi xách.

23h đêm 17/2, Tiến và Hưng đã bị Tổ công tác phòng chống tội phạm phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tạm giữ khi có biểu hiện nghi vấn.

Tại trụ sở công an, cả hai khai đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản của khách du lịch. 22h tối 14/2, Tiến và Hưng đến đường Lê Quang Đạo giao với Đỗ Bá (phường Mỹ An), phát hiện một phụ nữ đeo túi xách đã bất ngờ ập đến giật tài sản. Dây túi xách bị đứt nên chúng không lấy được gì.

Ngay sau đó, cả hai quay lại đoạn đường này, cướp được túi xách của chị Park Yoong Hee (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), lấy đi một túi xách hiệu LV và một số tài sản có giá trị.

Tiến và Hưng khi bị tạm giữ. Ảnh: Văn Giáp.

Ngày 19/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho công phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) về thành tích phá án nhóm thanh niên cướp giật tài sản của du khách.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn có nhiều khách du lịch để Đà Nẵng là điểm đến an toàn.