Hai nhóm côn đồ nhí cầm bao tải dao, kiếm đi đánh nhau

17 thanh thiếu niên "dàn trận", truy đuổi nhau trên đường phố ở Hải Phòng trong đêm.

17 thanh thiếu niên tuổi 14-17 mang theo dao, kiếm... đi đánh nhau. Ảnh: CAHP

Tối 4/7, do mâu thuẫn với Diệp Xuân Hảo (17 tuổi), Đỗ Thành Đạt (16 tuổi) rủ Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Trung Hiếu đi trả thù. Gặp nhau tại điểm hẹn ở quận Lê Chân, Hải Phòng, thấy nhóm Hảo hơn 10 người mang theo dao kiếm, giáo tự chế, nhóm Đạt bỏ chạy về quán game ở đường Dân Lập.

Tại đây, Đạt huy động thêm Nguyễn Thảnh Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Hồ Đàm Quang Linh, Nguyễn Nam Phong, Phạm Phi Long, Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Gia Trung Hiếu và Lâm Ngọc Ánh, rồi quay lại tìm nhóm Hảo.

Một số hung khí công an thu giữ của 2 nhóm. Ảnh: CAHP

Hai bên lại hẹn nhau ở chợ Minh Kha, xã An Đồng, quận Lê Chân. Thấy Đạt kéo theo nhiều người, mang theo hung khí, nhóm Hảo đang chơi điện tử trong quán gần đó liền bỏ chạy. Đuổi không kịp, Đạt kêu đồng bọn xông vào quán chém vào cửa để thị uy, rồi bỏ về.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương đã triệu tập 11 thanh niên trong nhóm của Đạt và 6 người trong nhóm Hảo đến lấy lời khai.

Đại tá Đỗ Quang Chung, Trưởng Công an huyện An Dương cho biết, hàng vi của hai nhóm chưa gây ra hậu quả đáng tiếc, hơn nữa tất cả đều ở độ tuổi 14-17 nên sau khi lấy lời khai nhà chức trách đã giao về cho gia đình quản lý, giáo dục.