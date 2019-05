Hai nghi can đâm chết người va quẹt giao thông ở Sài Gòn bị bắt

Ấm ức sau cuộc cãi vã với người va quẹt xe, Quang rủ Lời mang hung khí đuổi theo trả thù, đâm nạn nhân tử vong.

Lời - nghi can đâm chết nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 24/4, Công an TP HCM bắt Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang). Hai nghi can được cho đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm chết anh Minh ba hôm trước tại quận Bình Tân.

Theo điều tra, rạng sáng 21/4, anh Minh (35 tuổi) chở bạn cùng quê Ninh Thuận là Thiệt (33 tuổi) đi nhậu. Đến gần giao lộ Đường 40 và Tỉnh lộ 10, xe anh Minh bị Quang chở bạn gái từ phía sau vượt lên va trúng. Hai bên xảy ra cự cãi, Thiệt nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Sau khi đưa bạn gái về nhà, Quang rủ Lời đi tìm đối phương trả thù. Đuổi kịp anh Minh và Thiệt, chúng lấy gậy tấn công, đập xe. Lời tiếp tục cầm thanh kim loại đâm liên tiếp khiến anh Minh chết tại chỗ, gục trên xe. Bộ đôi bỏ trốn ngay sau đó.

Ngay trong đêm, nhiều trinh sát hình sự đã trích xuất các camera an ninh trong khu vực tìm tung tích các hung thủ. Lời bị bắt ở quận Bình Tân, còn Quang kịp trốn về quê Sóc Trăng nhưng không thoát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Hà Quế.

Quốc Thắng