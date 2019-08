Hai lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị đề nghị kỷ luật

Ông Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hồ Văn Năm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, bị đề nghị kỷ luật.

Thông báo được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra ngày 23/8 sau các kỳ họp 37 và 38 của Uỷ ban này.

Trong thông báo, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự...

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Ảnh: An Ninh Hải Phòng.

Ông Hồ Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của cơ quan này trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân "đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội".

Kỳ họp thứ 38 cũng quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 với Đại tá Lý Quang Dũng (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, giám đốc công an tỉnh), Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh), Đại tá Ngô Minh Đức (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc công an tỉnh), Đại tá Nguyễn Văn Kim (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh) và Đại tá Nguyễn Xuân Kim (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai) bị kỷ luật cảnh cáo.