Hai lãnh đạo đội CSGT Đồng Nai tự nhận kỷ luật

Hai trung tá Phạm Hải Cảng, Phan Cẩm Tú (Đội trưởng CSGT) tự nhận kỷ luật giáng chức và cảnh cáo sau 5 tháng bị tố cáo "bảo kê" xe quá tải.

"Chúng tôi đang chờ quyết định kỷ luật của Ban giám đốc", trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội 2) trả lời VnExpress trưa 10/3.

Theo trung tá Cảng, tại buổi làm việc với Ban giám đốc và lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Nai, ông tự nhận kỷ luật giáng chức, trung tá Tú (Đội trưởng Đội 1) tự nhận mức cảnh cáo. Còn thiếu tá Hoàng Nam (cán bộ Đội 2), người liên quan đến việc xin bỏ qua xe quá tải tự nhận mức khiển trách.

Trung tá Phạm Hải Cảng tại trụ sở Đội 2, năm 2019. Ảnh: Thái Hà.

Đây cũng là mức kỷ luật mà Thanh tra Bộ Công an đưa ra. Trước đó, tại buổi kiểm điểm ở các đội, những người liên quan đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật cảnh cáo trung tá Cảng, khiển trách trung tá Tú và thiếu tá Nam ở mức phê bình, rút kinh nghiệm.

Các động thái trên được đưa ra sau khi hai CSGT Đồng Nai đã gửi đơn đến nhiều cơ quan Trung ương và địa phương tố cáo hai lãnh đạo đội có hành vi "bảo kê" xe vi phạm trên quốc lộ 20, hồi tháng 10/2019.

Một đại úy CSGT cho biết nhiều lần bắt giữ xe quá tải nhưng tài xế nói "xe đã gửi". Đồng thời, vài phút sau thì ông Cảng gọi điện đọc biển số xe, yêu cầu cho đi vì "xe đã gửi đội". Nhiều ôtô quá tải cũng được lãnh đạo ở Đội 1 và Phòng CSGT gọi điện "can thiệp". Sau khi có ý kiến trong một cuộc họp về vấn đề này, đại úy này bị luân chuyển từ Đội 2 về Đội 1 (tuần tra dẫn đoàn).

Sau hai tháng bị tố cáo, hai lãnh đạo CSGT bị đình chỉ công tác, điều chuyển về Phòng cảnh sát cơ động.

Trả lời báo giới hồi tháng 12/2019, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu (Phó chánh thanh tra, Bộ Công an) cho biết "có căn cứ" cho thấy trung tá Cảng đã gọi điện thoại can thiệp để không xử lý 10 trường hợp vi phạm, một thuộc cấp của ông này can thiệp 6 trường hợp.

Trước thông tin lãnh đạo Đội 2 bị tố cáo trù dập nhân viên, ông Hiếu cho biết nội dung này "không có căn cứ". Việc điều chuyển công việc đã được thực hiện theo đúng quy định. Thanh tra Bộ Công an cũng xác định Phòng CSGT Đồng Nai nhận 1,4 tỷ đồng tiền bồi dưỡng chế độ cho nhân viên song không chi trả mà giữ lại sử dụng chung. Số tiền này vẫn còn giữ ở phòng.

Đội 2 nằm trên quốc lộ 20. Đây là cung đường huyết mạch nối Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, có mật độ ôtô khá lớn, đặc biệt xe tải chở rau củ quả từ Đà Lạt xuống TP HCM.

Phước Tuấn - Phạm Linh